Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Einbruch in Imbiss - Bargeld entwendet

Selm (ots)

In der Nacht zu Sonntag (03.11.2019) drangen unbekannte Täter in einen Dönerimbiss am Sandforter Weg ein. Sie entwendeten Bargeld aus der dortigen Kasse.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell