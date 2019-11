Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verletzter bei Unfall auf Rewe- Parkplatz

Unna (ots)

Am Samstag, 02.11.2019, 09.35 Uhr, versuchte ein 71-jähriger PKW-Fahrer aus Unna auf dem Rewe Parkplatz in Unna- Königsborn mit seinem schwarzen BMW rückwärts auszuparken. Dabei kollidierte er mit der Hebebühne eines hinter ihm stehenden Anlieferungs-LKW. Als er wieder vorwärts fuhr übersah er einen 71-jährigen Königsborner und klemmte diesen zwischen seinem Pkw und einem geparkten Pkw Toyota ein. Der Senior wurde dabei leicht verletzt. Bei einem erneuten Versuch vor-und zurückzusetzen touchierte der BMW- Fahrer mit seinem Auto einen weiteren geparkten Wagen. Der verletzte Fußgänger wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro.

