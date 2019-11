Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm- Einbruch in Bäckerei

Selm (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen (02.11. auf den 03.11.) durch ein Fenster in eine Bäckerei auf der Kreisstraße ein. Ihr Ziel war offensichtlich die Kasse. Über die Höhe der Beute liegen keine Erkenntnisse vor, es wurde ein Schaden von circa 2000 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Werne, 02389/921-3420 in Verbindung zu setzen.

