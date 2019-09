Polizeiinspektion Anklam

POL-ANK: Tellereisen an einem Kinderspielplatz in Spantekow platziert

Spantekow (ots)

Wie heute Vormittag (26.09.2019, gegen 10.30 Uhr) bekannt wurde, haben unbekannte Täter ein Tellereisen in unmittelbarer Nähe eines Kinderspielplatzes in der Mühlenstraße in Spantekow platziert. Eine Katze wurde an der Falle verletzt, jedoch nicht tödlich.

Die Ermittlungen wurden wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Ein Tellereisen hat keine sofort tötende Wirkung beim Tier zur Folge, sondern ist mit qualvollen und langanhaltenden Schmerzen verbunden. Daher ist das Verwenden dieses Fanginstruments im Bereich der EU verboten.

Abgesehen davon hätten sich Kinder an diesem Tellereisen verletzen können. Das Fanginstrument wurde nur einen Meter entfernt von einer Kinderschaukel unter einem kleinen Gestrüpp platziert. Die unbekannten Täter nahmen damit schwere Verletzungen der Kinder billigend in Kauf. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich im Polizeihauptrevier Anklam unter der 03971-2510 oder bei jeder anderen polizeilichen Dienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell