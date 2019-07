Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Drogen und Alkohol mit Krad verunfallt

53881 Euskirchen-Billig (ots)

Am frühen Freitagmorgen (5.30 Uhr) kam einem Streifenwagen auf der Landstraße 178 in Höhe der Ortschaft Billig ein Motorrad ohne Licht entgegen. Der Streifenwagen drehte und fuhr dem Zweirad in Richtung des Kreisverkehrs an der Kreisstraße 24 hinterher. Nun erkannten die Beamten, dass das Zweirad im Kreisverkehr verunfallte. Beide Nutzer verletzten sich. Ein an Ort und Stelle durchgeführter Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Alkoholwert von 0,58 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Tetrahydrocannabinol (Cannabis/Haschisch). Der 30-jährige Fahrer aus Herzogenrath und sein Sozius (35) aus Baesweiler wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Dort wurden dem Fahrer entsprechende Blutproben entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell