Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken mit Pkw unterwegs

53909 Zülpich (ots)

Aufgrund seiner Fahrweise fiel einem Streifenwagen am frühen Freitagmorgen (0.20 Uhr) ein Pkw auf der Bundesstraße 56n auf. Der Streifenwagen fuhr hinter dem Pkw in Richtung Autobahn. Während der Fahrt geriet der 41-jährige Fahrer aus Brühl mehrfach auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Das Fahrzeug wurde an der Abfahrt Frauenberg angehalten. Hier stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1.34 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell