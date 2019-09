Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrbahnverschmutzung durch Trester

Kirrweiler / Edesheim (ots)

Am 21.09.19 wurden sowohl in Kirrweiler, als auch in Edesheim Trauben, bzw. Trester auf der Fahrbahn festgestellt. Die Verursacher sind nicht bekannt. Die Trauben werden auf der Fahrbahn matschig, so dass die Fahrbahn rutschig wird und vor allem zu einer großen Gefahr für Kradfahrer wird. Beide Gefahrenstellen wurden durch die Polizei Edenkoben durch einfache Mittel beseitigt. Häufig muss jedoch aufgrund der großen Menge die Straße aufwendig gereinigt werden. Zukünftig wird die Polizei wieder ein Augenmerk auf solche Fahrzeuge legen- denn das Verlieren von Trester stellt ein Verstoß gegen die Ladungssicherungsvorschriften dar und ist mit einem Bußgeld von 60EUR für den Fahrer sowie 1 Punkt belegt.

