Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Betrunken mit dem Fahrrad gegen Auto gefahren

Germersheim (ots)

1,76 Promille waren das Ergebnis eines Alkoholtestes bei einem Fahrradfahrer am Samstag gegen 17 Uhr. Der 40-jährige Mann stieß beim Wenden mit seinem Fahrrad an ein geparktes Fahrzeug. an diesem entstand ein Sachschaden von zirka 800 Euro. Der Fahrradfahrer erlitt keine Verletzungen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

