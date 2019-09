Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden - Zeugenaufruf

Landau (ots)

In der Zeit vom 20.09.2019, 12:30 - 13_30 Uhr ereignete sich in 76829 Landau, Cornichonstraße 4, gegenüber dem Vinzentius-Krankenhaus ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, den ordnungsgemäß geparkten Pkw des Geschädigten und beschädigte diesen an der linken hinteren Fahrzeugseite. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 400,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Landau, Tel.: 06341/287-0 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

