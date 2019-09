Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Rucksack aus LKW

Germersheim (ots)

Mehrere persönliche Gegenstände im Wert von zirka 400 Euro befanden sich in einem Rucksack, welcher am Freitagmorgen zwischen 9 und 10.15 Uhr aus einem LKW entwendet wurden. Der LKW parkte im Tatzeitraum in der Schliemannstraße. Zeugen, welche die Tat beobachtet und Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Germersheim



Telefon: 07274/958-500

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell