POL-PDLD: Langer Stau wegen leerem Tank

Am 21.09.2019 verursachte ein Fahrer eines Sattelzuges, einfach nur, weil der Tank zur Neige ging, einen kilometerlangen Stau bis auf die BAB 65. In der entgegengesetzten Richtung sah es nicht besser aus. Der Sattelzug blieb im Baustellenbereich kurz hinter der Anschlussstelle Landau-Godramstein in Fahrtrichtung Landau liegen. Da der Sattelzug nun den Fahrstreifen blockierte, blieb für beide Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen übrig. Zunächst waren die Polizeiwache Annweiler und anschließend die Polizeiinspektion Edenkoben von ca. 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr mit Verkehrsregelungsmaßnahmen beschäftigt. Der Fahrer hat neben einer Ordnungswidrigkeitanzeige nun auch mit den Kosten für den Einsatz zu rechnen.

