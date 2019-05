POL-HK: Soltau: "Räderwerk" führt Kontrollen in Soltau durch

Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: "Räderwerk" führt Kontrollen in Soltau durch

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.05.2019 Nr. 3

"Räderwerk" führt Kontrollen in Soltau durch

Soltau: Das "Räderwerk" überprüfte am Donnerstagabend mit einem Großaufgebot zeitgleich gemeinsam mehrere Objekte in Soltau und setzte damit seine Ankündigung um, auf Worte auch Taten folgen zu lassen. Kurz vor acht Uhr fuhren Polizeifahrzeuge des Heidekreises und der Bereitschaftspolizei vor Gebäudekomplexe an der Wilhelmstraße. Ziel der Kontrolle waren Shisha-Bars, ein Restaurant, ein Wettannahmebüro und zwei Spielhallen. Auch ein Zubehörladen für Shisha-Bars an der Lüneburger Straße wurde überprüft. Insgesamt waren es acht Objekte, die genauer unter die Lupe genommen wurden. Polizeibeamte ebneten im Rahmen der Amtshilfe den Weg für Kontrolleure verschiedenster Behörden. So waren die Steuerfahndung, das Finanzamt, das Ordnungsamt, der Zoll und der Landkreis vor Ort. Sie führten unter anderem Kassenprüfungen durch, kontrollierten die baurechtlichen Bestimmungen, suchten nach unverzollter Ware und überprüften Spielautomaten. Die Polizei leistete dabei in erster Linie Amtshilfe, um den Kontrolleuren eine geschützte und sichere Arbeitsumgebung zu gewährleiten. Die Kontrolle führte einige Verstöße zu Tage. Der Zoll stellte in einer Shisha-Bar rund 300 Kilogramm unverzollten Tabak sicher und leitete steuerrechtliche und strafprozessuale Maßnahmen ein. In dem Objekt hielten sich auch zwei jugendliche Gäste auf, die an die Vertreterin der Jugendpflege übergeben. Außerdem wurden Verstöße gegen die das Niedersächsische Glücksspielgesetz und der Spielverordnung festgestellt. In allen Lokalitäten überprüften das Finanzamt in Zusammenarbeit mit der Steuerfahndung die Kassen. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt im Nachgang. In einem Fall ist eine nicht ordnungsgemäße Kasse verwendet worden. In einer Lokalität erfolgte die Nutzung der Räume entgegenstehend der vorliegenden Genehmigung. Dazu wurden diverse nicht angemeldete und in nicht zulässiger Weise aufgestellte Glücksspielgeräte festgestellt. Aufgrund der Vielzahl der festgestellten Mängel sind fünf Automaten am Freitagmittag durch Mitarbeiter der Stadt Soltau versiegelt worden. Sich bei der Kontrolle ergebende Verdachtsmomente im Hinblick auf Betäubungsmittel konnten durch die Absuche der Lokalität mit einem Rauschgiftspürhund entkräftet werden. Die Ermittlungen dauern an.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

