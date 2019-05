Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Häuslingen: Durchsuchungen in Häuslingen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 10.05.2019 Nr. 2

09.05 / Durchsuchungen in Häuslingen

Häuslingen: Drogenfahnder des Heidekreises vollstreckten am Donnerstagmorgen zeitgleich drei Durchsuchungsbeschlüsse in Häuslingen und stellten unter anderem etwa 75 Gramm Marihuana, 29 Pflanzen, eine kleine Indoorplantage, aber auch diverse Waffen, wie selbstgebaute Speere, einen Morgenstern, ein manipuliertes Bolzenschussgerät und einen vierstelligen Bargeldbetrag sicher. Im Rahmen der Maßnahmen konnten weitere Durchsuchungsbeschlüsse erwirkt werden, sodass es auch in Walsrode zu einer Anschlussdurchsuchung kam. Hier fanden die Beamten etwa 50 Gramm Marihuana. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell