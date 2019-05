Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Sicherheitstraining für Biker - Guter Besuch bei widrigem Wetter

Bild-Infos

Download

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2019 Nr. 2

04.05 / Sicherheitstraining für Biker - Guter Besuch bei widrigem Wetter

Soltau: Der 9. Motorrad-Aktionstag der Polizeiinspektion Heidekreis lockte am vergangenen Samstag trotz der widrigen Wettervorhersagen mit Regen und Hagelschauern rund 50 Motorradfahrer auf das Eventgelände des Heideparks in Soltau. Hier erwartete die Teilnehmer ein von den beteiligten Fahrschulen vorbereitetes Training, bei dem es in diesem Jahr nicht auf die Geschwindigkeit, sondern auf die Kontrolle über das Motorrad ankam. So wurden an verschiedenen Stationen Kurvenfahrten auf einem Schräglagentrainer geübt, bei denen es neben der Schräglage auch auf die richtige Blickrichtung ankam. Außerdem konnte man sich im Langsam fahren, Stop-and-go sowie Slalom fahren üben. Die Polizei hatte eine Geschwindigkeits-Messstation aufgebaut, an der es "kostenlos" blitzte. Mitarbeiter der Johanniter Unfallhilfe demonstrierten eindrucksvoll, was es bei der Helmabnahme nach einem Unfall zu beachten gibt. Zudem gab es eine Vorführung und Erklärungen zu einer Rettungsweste und für technische Fragen rund um das Thema Motorrad stand ein Mitarbeiter des TÜV-Nord Rede und Antwort. Andrang herrschte bei der Vergabe der vom Landkreis Heidekreis vergebenen Gutscheine für ein Motorradsicherheitstraining und bei der Ausgabe von Sicherheitswesten. Abgerundet wurde die Veranstaltung mit netten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Frank Rohleder

Telefon: 05191 9380-109

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell