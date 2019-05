Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schwarmstedt: Geschäftseinbruch; Walsrode: Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.05.2019 Nr. 1

07.05 / Geschäftseinbruch

Schwarmstedt: In der Nacht zu Dienstag hebelten Einbrecher die Eingangstür zu einem Geschäft an der Straße Mönkeberg auf, durchsuchten den Tresenbereich und öffneten eine Kasse, in der sich Kleingeld befand. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

07.05 / Werkzeug aus Rohbau gestohlen

Walsrode: Aus einem Rohbau an der Straße Nordsunderberg entwendeten Unbekannte Werkzeug und ein Radio im Wert von rund 3.800 Euro. Die Tat wurde von Montag auf Dienstag, zwischen 18.00 und 07.00 Uhr begangen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell