Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Buchholz/A.: Einbruch zur Tageszeit; Soltau: Einstieg über auf Kipp stehendes Fenster; Schneverdingen: Wahlplakate besprüht; Soltau: Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.05.2019 Nr. 1

06.05 / Einbruch zur Tageszeit

Buchholz/A.: Am Montag, zwischen 06.50 Uhr und 17.30 Uhr hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Einfamilienhauses an der Straße Vor dem Dorfe auf, drangen ein, durchsuchten es und entwendeten Schmuck und Dokumente.

06.05 / Einstieg über auf Kipp stehendes Fenster

Soltau: Unbekannte drangen über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Haus an der Celler Straße in Soltau ein, hebelten einen leeren Möbeltresor aus einer Wand und entwendeten ihn. Tatzeit: Montag, zwischen 08.20 und 18.15 Uhr. Die Gesamtschadenshöhe wird auf rund 350 Euro geschätzt.

04.05 / Wahlplakate besprüht

Schneverdingen: Unbekannte besprühten in der Nacht zu Samstag im Park an der Verdener Straße drei Wahlplakate der Parteien Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler und SPD mit blauer Farbe. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt.

06.05 / Arbeiter eingeklemmt und schwer verletzt

Soltau: Am Montag, gegen 10.00 Uhr kam es auf der Celler Straße, stadteinwärts zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Arbeiter schwer verletzt wurde. Der 44-Jährige stand zwischen einem Transporter und einer Alphaltfräsmaschine, als ein 34jähriger Autofahrer aus Unachtsamkeit auf den Transporter auffuhr und diesen gegen die Fräsmaschine schob. Der Arbeiter aus Thomasburg wurde eingeklemmt und verletzte sich dabei schwer. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

06.05 / Fahranfänger fährt gegen Baum - drei Verletzte

Schneverdingen: Aufgrund eines abrupten Bremsvorgangs kam ein 19jähriger Fahranfänger aus Bad Fallingbostel am Montagabend, gegen 18.35 Uhr auf dem Großenweder Weg von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden 17 und 18jährigen Insassinnen aus Schneverdingen wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

07.05 / Falsche Polizeibeamte erbeuten 25.000 Euro

Bad Fallingbostel: Bereits in der vergangenen Woche erbeuteten falsche Polizeibeamte in Bad Fallingbostel rund 25.000 Euro Bargeld und Schmuck im Wert von 2.000 Euro. Den Tätern war es telefonisch gelungen, eine 80jährigen Frau davon zu überzeugen, dass ihre Ersparnisse nicht mehr sicher seien, da bei ihr eingebrochen werden könnte. Das leichtgläubige Opfer übergab das Geld in bar. Trotz intensiver Präventionsarbeit der Polizei gelingt es Betrügern immer wieder, vorwiegend ältere Menschen auf vielfältigste Weise zu betrügen. Die Masche der falschen Polizeibeamten ist dabei nur eine Variante. Fakt ist, dass die Polizei weder Geld noch Schmuck in Verwahrung nimmt oder sich in der Bevölkerung leiht, um damit Straftäter zu überführen. Die Polizei des Heidekreises rät bei Anrufen dieser Art, sich nicht auf ein Gespräch einzulassen, das Gespräch zu beenden, eine Person des Vertrauens hinzuzuziehen oder eine Polizeidienststelle aufzusuchen.

