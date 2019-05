Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Hodenhagen: Tierpfleger angegriffen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.05.2019 Nr. 1

04.05 / Tierpfleger angegriffen

Hodenhagen: Noch vor der Öffnungszeit des Serengeti-Parks in Hodenhagen kam es am Samstagmorgen zu einem Zwischenfall, bei dem ein Tierpfleger schwer verletzt wurde. Der 24-Jährige hatte sich während der Fütterungszeit, gegen 09.55 Uhr in das Löwengehege begeben und war von zwei ausgewachsenen Löwen angefallen und gebissen worden. Zwei Mitarbeiter des Parks beobachteten das Geschehen und eilten dem Mann zu Hilfe. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Auskunft der behandelnden Notärzte bestand keine Lebensgefahr.

