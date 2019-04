Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Westenholz

A 7: Pkw-Fahrer fährt unter Lkw

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.04.2019 Nr. 2

30.04 / Pkw-Fahrer fährt unter Lkw

Westenholz / A 7: Am Dienstag, 30.04.2019, gegen 14.10 Uhr kam es auf der A 7, zwischen dem Walsroder Dreieck und der Anschlussstelle Westenholz zu einem spektakulären Unfall, bei dem der Verursacher nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt wurde. Der 48jährige Fahrer eines Pkw aus Sachsen-Anhalt war am Stauende unter einen Lkw gefahren. Durch den Aufprall wurde das Dach des Pkw abrasiert. Der Fahrer kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Von den fünf Fahrspuren waren drei weiterhin befahrbar.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Heidekreis

Pressestelle

Olaf Rothardt

Telefon: 05191 9380-104

E-Mail: pressestelle@pi-hk.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell