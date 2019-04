Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrraddiebstahl - Einbruch in Vereinsheim - Einbruch in Verkaufsbude auf Vereinsgelände

Fulda (ots)

Fahrraddiebstahl

Fulda - Unbekannte Fahrraddiebe stahlen am Donnerstag (28.03.), zwischen 08:00 und 15:00 Uhr, auf dem Gelände einer Schule in der Abt-Richard-Straße in Neuenberg ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls im Wert von rund 300 Euro. Das Fahrrad war im Tatzeitraum unverschlossen in einem Fahrradständer abgestellt worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (29.03.) in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Ziegeler Straße in Bronnzell ein. Dabei stahlen sie einen Flachbildfernseher im Wert von rund 2.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Täter gewaltsam über ein Fenster in die Vereinsräumlichkeiten ein und montierten den an der Wand verschraubten Fernseher ab. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Verkaufsbude auf Vereinsgelände

Fulda - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Freitag (29.03.) auf dem Gelände eines Sportvereins in der Straße "Am Mühlbach" in eine dortige Verkaufsbude ein. Dabei entwendeten sie zwei Fritteusen und eine Gasflasche im Gesamtwert von rund 1.000 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Lkw-Plane aufgeschlitzt

Fulda - Unbekannte Täter schlitzten in der Nacht zu Freitag (29.03.) auf dem Autohof Esso-Nord in Lehnerz die Plane eines grauen Sattelzugaufliegers auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Uwe Wingenfeld, Pressesprecher, Tel.: 0661 / 105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell