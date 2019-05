Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Wieder falsche Polizeibeamte am Telefon

Goch-Weeze (ots)

Am gestrigen Montag, 27.05.2019, kam es in Goch in vier Fällen in der Mittagszeit sowie in Weeze in einem Fall gegen 20.00 Uhr zu insgesamt von 5 Fällen unter dem Phänomen "Falscher Polizeibeamter". Die unbekannten Anrufer versuchten die zwischen 55 und 81 Jahre alten Geschädigten in Gespräche zu verwickeln, deren Inhalte die Echtheit der Identität des Anrufers als Polizeibeamter vorspiegeln sollten. In einem Fall nutzte der Anrufer den Namen eines tatsächlich hier tätigen Polizeibeamten. Dieser vermeintliche Anruf des "echten" Polizisten hat jedoch niemals stattgefunden. Schwerpunktmäßig geben die falschen Polizisten vor, die Angerufenen vor einer Diebesbande, die die Polizei derzeit beobachte bzw. soeben festgenommen habe, warnen zu wollen. In diesem Zusammenhang erfolgten Fragen zum Familienstand oder Vermögensgegenständen und Geldbeträgen im Haus oder ob die Angerufenen alleinstehend bzw. allein im Hause seien. Zu weiterführenden Gesprächen ist es nicht gekommen, weil diese durch die Anrufer bzw. die Angerufenen abgebrochen wurden.

Die Polizei nimmt diese jüngsten Vorfälle erneut zum Anlass, um die Bevölkerung vor Anrufen von falschen Polizeibeamten zu warnen und im Zweifel die "echte" Polizei über die Notrufnummer 110 zu informieren. (SI)

