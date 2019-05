Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Beifahrerin verletzt

Issum (ots)

Mit leichten Verletzungen musste am gestrigen Montag, 27.05.2019, eine 44jährige Frau aus Geldern in das Krankenhaus gebracht werden. Sie war gegen 10:10 Uhr als Beifahrerin gemeinsam mit ihrem Ehemann und dem 18 Monate alten Sohn auf der Dorfstraße im Ortsteil Sevelen unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Dorfstraße kollidierte das Fahrzeug mit dem eines 24jährigen Autofahrers aus Moers , der auf der Nieukerker Straße unterwegs war und die Dorfstraße überqueren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Glücklicherweise wurden keine weiteren Personen verletzt, u.a., weil auch das Kleinkind vorschriftsmäßig gesichert war. (SI)

