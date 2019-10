Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrerin prallt gegen geparkten Anhänger

Northeim (ots)

37186 Moringen, Ahornweg, Mittwoch, 2.10.2019, 20.30 Uhr

MORINGEN (hei) - eine 53-jährige Moringerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Ahornweg von der Mannenstraße kommend in Richtung Kastanienweg. Kurz vor dem dortigen Kreisel übersah sie einen unbeleuchteten Anhänger, der dort halb auf dem Gehweg und halb auf der Fahrbahn verkehrswidrig geparkt stand. Sie prallte gegen den Anhänger und stürzte daraufhin auf die Fahrbahn.

Die 53-jährige zog sich durch den Unfall mehrere Verletzungen am Kopf, an den Rippen und an den Beinen zu und wurde anschließend mit einem Rtw zur stationären Behandlung ins Weender Krankenhaus verbracht.

Der Anhänger wurde nach dem Unfall vom Verantwortlichen von der Fahrbahn entfernt.

Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 150,- Euro.

