Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Zusammenprall mit Tier verhindert: Mofa-Fahrerin landet im Straßengraben und wird schwer verletzt

Schwerte (ots)

Weil sie am Samstag (02.11.2019) gegen 21.05 Uhr einem Tier auf der Hagener Straße in Schwerte ausgewichen ist, hat eine 15-jährige Schwerterin die Kontrolle über ihr Mofa verloren und ist mit ihrem Kraftrad im Straßengraben gelandet. Vorbeifahrende Zeugen haben den Unfall beobachtet, angehalten und der jungen Frau Erste Hilfe geleistet. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Christian Stein

Telefon: 02303-921 1152

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell