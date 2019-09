Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, L76b - Unfall verursacht und geflüchtet

Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Ein 38-jähriger Motorradfahrer wurde bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag auf der Landstraße zwischen Kaltenbronn und Reichental glücklicherweise nur leicht verletzt. Dem Suzuki-Lenker kam gegen 13.30 Uhr in einer engen Kurve vor Reichental der noch unbekannte Fahrer eines grauen SUV entgegen. Da der Pkw-Führer hierbei die komplette Fahrbahn in Beschlag nahm, musste der Enddreißiger ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Hierbei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte. Während ein Zeugen dem Zweirad-Lenker zu Hilfe eilte, suchte der Unfallverursacher das Weite. Die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau sind nun dringend auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden an die Telefonnummer 07225 9887-0 erbeten.

