Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Einbruch

Baden-Baden (ots)

Unbekannte sind in der Nacht auf Mittwoch in eine Apotheke in der Steinbacher Straße eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 18.40 Uhr und 7.40 Uhr haben die ungebetenen Besucher gewaltsam eine Schiebetür aufgebrochen und gelangten so in das Innere des Arzneimittelgeschäfts. Hier ergaunerten die Langfinger Kosmetikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

