Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Loffenau - Metalldiebe festgenommen

Loffenau (ots)

Wegen des Verdachtes des schweren Bandendiebstahles haben die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt die Ermittlungen gegen ein Quartett eingeleitet. Die vier Männer zwischen 28 und 31 Jahren stehen im Verdacht am frühen Sonntagmorgen gegen 1:25 Uhr in eine Firma in der `Obere Dorfstraße´ über ein Fenster eingebrochen zu sein und mehrere hundert Kilo eines Schwermetalls entwendet zu haben. Zeugen wurden durch den ausgelösten Einbruchalarm auf das Geschehen aufmerksam und konnten dabei auch das Fahrzeug erkennen, als die vier Männer im Anschluss flüchteten. Im Rahmen der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnte das Auto in Bad Herrenalb gestoppt und alle vier Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Im Fahrzeug konnten Zinnmaterialien im Wert von mehreren Tausend Euro sichergestellt werden. Dem Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden folgend, erließ ein Haftrichter Untersuchungshaftbefehle. Die vier Tatverdächtigen wurden im Anschluss an die Haftvorführungen in Justizvollzugsanstalten überstellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen, ob die vier Tatverdächtige auch für weitere Taten in der Vergangenheit in Betracht kommen könnten, dauern derweil an.

