Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - 20 Anrufe falscher Polizeibeamte

Baden-Baden (ots)

Mehrere Anrufe der vermeintlichen Polizisten Huber, Kaiser und Kübler erreichten am Dienstag Bürgerinnen und Bürger, die sich daraufhin beim Polizeirevier der Kurstadt meldeten. Zwischen 19:20 Uhr und 23 Uhr meldeten sich mehrere besorgte, aber auch aufmerksame Bürger bei den Polizeibeamten in der Gutenbergstraße und berichteten von den Telefonaten. Mit der altbekannten Masche dieser Betrüger, dass die Polizei Einbrecher festnehmen konnte und eine Liste potentieller Einbruchsziele aufgefunden wurde, sollten die Vermögensverhältnisse ausbaldowert werden. Teilweise konnte an den Telefonen der Angerufenen eine Baden-Badener Vorwahl abgelesen werden, welche die Gauner jedoch mit technischen Hilfsmitteln nur vorgaukeln. Insgesamt wurden der Polizei rund 20 Anrufe der falschen Polizeibeamten bekannt. Glücklicherweise trat bei keinem der bekannt gewordenen Fälle ein finanzieller Schaden ein.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei:

- Die echte´ Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen oder ihr Vermögen zu schützen! - Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell