Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Baden-Baden und des Polizeipräsidiums Offenburg - Kriminalpolizei ermittelt

Bühlertal (ots)

Die Geschehnisse, die zum Tod einer 20-Jährigen am Dienstagnachmittag führten, sind nun Gegenstand kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt. Nach einem Notruf aus einem Wohnhaus in einem Ortsteil am Dienstag um 13:22 Uhr, konnte bei den anschließenden notärztlichen Maßnahmen nur noch der Tod der jungen Frau festgestellt werden. Da sich Hinweise auf ein Gewaltverbrechen ergaben, wurde ein 24-jähriger Tatverdächtiger noch am mutmaßlichen Tatort vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats zu den Hintergründen, die durch Kriminaltechniker und der Rechtsmedizin unterstützt werden, dauern derzeit noch an. Unter anderem soll eine noch ausstehende Obduktion weitere Erkenntnisse zum Geschehen erbringen. Der 24-Jährige, der in einer persönlichen Beziehung zu dem Opfer stand, soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

/rs

