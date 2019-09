Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrssicherheit im Visier

Mehrere Kontrollstellen wurden am Dienstagmorgen im Acherner Stadtgebiet betrieben. Dabei legten die Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch ihr Hauptaugenmerk auf Gurt-, Helm- und Kindersitznutzung. Begleitet wurden die Kontrollen darüber hinaus durch Geschwindigkeitskontrollen mit einem Laserhandmessgerät. Zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr wurden an den wechselnden Örtlichkeiten mehrere Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht, drei Geschwindigkeitsverstöße, sowie in einem Fall die Handy-Nutzung am Steuer zur Anzeige gebracht.

