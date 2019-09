Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gaggenau (ots)

Nach einer Unfallflucht auf der B 462 am Dienstagabend, haben die Beamten des Polizeireviers Gaggenau die Ermittlungen zum flüchtigen Unfallverursacher aufgenommen. Gegen 22 Uhr war der 25-jährige Fahrer einer Mercedes C-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Freudenstadt unterwegs, als ihm unmittelbar nach dem Passieren der Abfahrt in Richtung Kreisverkehr Badstraße ein Fahrzeug entgegen kam. Der Fahrer dieses Autos war aus bislang unklarer Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und die Spiegel der beiden Fahrzeuge streiften sich. Ohne sich um den Fremdschaden von rund 800 Euro zu kümmern, bremste der Unbekannte ab und entfernte sich über den Verzögerungsstreifen in Richtung Badstraße. Obwohl der Mercedes-Fahrer noch die Verfolgung aufnahm, konnte er den flüchtigen Verursacher nicht mehr antreffen. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass es sich möglicherweise um einen dunklen BMW neueren Baujahres handeln könnte. Dieser müsste erhebliche Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweisen. Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen Verursacherfahrzeug machen können, wenden sich unter der Telefonnummer 07225 9887-0 an die Beamten des Polizeireviers Gaggenau.

/rs

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell