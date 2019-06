Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Ford beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch ist es zwischen 08:50-09:45 Uhr auf der Lingener Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Die unbekannte Fahrerin eines hellen Kombi fuhr rückwärts von einem Abstellplatz, nahe des dortigen Fußgängerüberwegs, auf die Lingener Straße und stieß dort gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Ford. Der PKW wurde dadurch beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

