Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmittag kam es gegen 12:00 Uhr auf der Bentheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bisher unbekannter Autofahrer fuhr vom Rolinkskamp auf die Einmündung zur Bentheimer Straße zu. Dabei ragte der vordere Teil des Pkw in die Fahrbahn. Ein in Richtung Nordhorn fahrender schwarzer BMW musste ausweichen und stieß dabei gegen den Anhänger eines in Richtung Bad Bentheim fahrenden Gespanns. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

