Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Schwerer Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Gestern Abend ist es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Speller Straße gekommen. Zwei Personen wurden dabei schwer verletzt.

Ein 37-jähriger Autofahrer fuhr die Speller Straße aus Varenrode kommend in Richtung Spelle. Ausgangs einer Kurve geriet der Mann aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Autofahrerin. Die Frau aus Lingen wurde in ihrem Auto eingeklemmt und durch die Feuerwehr mit Hilfe einer Rettungsschere befreit. Sie wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Mann aus Spelle in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehren aus Spelle, Lünne und Schapen waren mit insgesamt 10 Fahrzeugen und 73 Einsatzkräften vor Ort. An den Autos entstand Totalschaden.

