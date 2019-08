Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nordsteimke: Unbekannte brechen Automaten in Waschstraße auf - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Nordsteimke, Hehlinger Straße 24./25.08.19

In der Nacht zum Sonntag wurden in Nordsteimke auf dem Gelände einer Waschstraße insgesamt fünf Staubsauger- und Hochdruckreinigerautomaten gewaltsam aufgebrochen. Die unbekannten Täten flüchteten mit den Münzeinnahmen in noch nicht bekannter Höhe. Den Ermittlungen nach dürfte sich die Tat auf der Anlage an der Hehlinger Straße in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße 322 nach 20 Uhr am Samstagabend ereignet haben. Eine Passantin entdeckte die aufgebrochenen Apparate am Sonntagmorgen und verständigte die Polizei. Bisher liegen keine Hinweise auf die Täter vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361-46460 in Verbindung.

