POL-WOB: Helmstedt: Alkoholisierter BMW-Fahrer kommt von der Fahrbahn ab

Helmstedt, Beendorfer Straße 25.08.19, 19.25 Uhr

Am Sonntagabend kam in Helmstedt ein alkoholisierter 26 Jahre alter BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen am Straßenrand stehenden Baum. Den Angaben des 26-Jährigen nach fuhr er auf der Beendorfer Straße und habe auf sein Handy geschaut, als es krachte.

Den Ermittlungen nach war der BMW-Fahrer um 19.15 Uhr kurz nach der Bahnunterführung in Richtung Goethestraße unterwegs. Aufgrund der Beschädigungen des Fahrzeugs gehen die Beamten davon aus, dass der 26-Jährige auch die in diesem Bereich zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten hatte, als es zu dem Unfall kam. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da ein Alkoholtest 2,19 Promille ergab, wurde auch eine Blutprobe entnommen.

