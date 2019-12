Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Wohnungs-Einbrüche im Kreis Unna am 25./26.12.2019

Kreis Unna (ots)

Schwerte:

Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2019, kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Schützenstraße. Zeugen, die durch verdächtige Geräusche aufmerksam geworden waren, sahen rückwärtig in der Straße Am Ostenkamp eine dunkel gekleidete Person in Richtung Schule flüchten, die nicht weiter beschrieben werden konnte. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde und was, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Weitere Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben oder sonst Angaben zu dem Fall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder unter 02303 921 0 zu melden.

Unna:

Am ersten Weihnachtstag, 25.12.2019, wurde in der Zeit von 13.00 bis 18.15 Uhr versucht, in ein Haus an der Iserlohner Straße einzubrechen. Unbekannte Täter hebelten an der Haustür, hatten jedoch keinen Erfolg und gelangten nicht in das Gebäude. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0.

