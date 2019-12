Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Wohnungs-Einbrüche im Kreis Unna am 24./25.12.2019

Kreis Unna (ots)

Selm: In der Zeit zwischen dem 23.12.2019, 20.00 Uhr, und dem 24.12.2019, 12.00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Zur alten Windmühle ein. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurden zwei Fernseher entwendet. Hinweise über verdächtige Beobachtungen bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0.

Kamen: An Heiligabend, 24.12.2019, brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 22.30 Uhr in ein Haus an der Südkamener Straße ein und erbeuteten Schmuck und Elektronikgeräte. Zeugen-Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder unter 02303 921 0.

Unna: In der Zeit zwischen dem 24.12.2019, 11.00 Uhr, und dem 25.12.2019, 01.15 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Dreihausen ein. Nach ersten Feststellungen der Geschädigten wurde nichts entwendet. Zeugen-Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder unter 02303 921 0.

