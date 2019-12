Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Werne (ots)

Am Samstag (21.12.2019) befuhr ein 39-jähriger Pkw-Führer aus Werne gegen 11:00 Uhr mit einem Opel die Glückauf-Straße in Richtung der Straße Schemmelweg. Zeitgleich fuhr der 77-jährige Fahrzeugführer eines Kleinkraftrades (KKR) aus Werne den Schemmelweg in Richtung Stockumer Straße.

Im Einmündungsbereich Gückauf-Straße/ Schemmelweg kam es zum Zusammenstoß, wobei der Fahrer des KKR zu Fall kam. Der Führer des KKR, welcher sich auf der vorfahrtsberechtigten Straße befunden hat, wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde zwecks Untersuchung mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

