Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Tageswohnungseinbruch - Täter wurden bei der Tatausführung gestört

Bergkamen (ots)

Am Samstag (21.12.2019) verschafften sich zwei unbekannte Täter um 19:00 Uhr Zugang zum Grundstück eines Einfamilienhauses in der Straße Oberadener Heide. Auf dem Grundstück setzten die Täter den Bewegungsmelder außer Betrieb und hebleten eine Terrassentür auf. Zu diesem Zeitpunkt kamen die Hauseigentümer nach Hause und störten damit die zwei männlichen Täter. Diese flüchteten über einen etwa 2 Meter hohen Zaun von dem Grundstück und entkamen in Richtung Jahnstraße. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ. Das Innere des Hauses blieb von den Tätern unberührt. Eine genauere Beschreibung der Täter ist nicht möglich. Wer hat Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02307- 921 3220 oder 02303- 921 0 entgegen.

