Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - vergoldetes Besteck entwendet

Bergkamen (ots)

Am 20.12.2019 (Fr.), in der Zeit zwischen 10.30 und 14.40 Uhr, drangen bislang Unbekannte in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Buckenstraße in Bergkamen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde vergoldetes Besteck entwendet. Relevante Hinweise erbittet die Polizei unter 02307-921-3220 oder 921-0.

