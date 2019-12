Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Fallersleben: Weihnachtsgeschenke gefunden

Wolfsburg (ots)

In einem Lebensmittelmarkt in Fallersleben wurde am Samstag, 21.12.2019, eine Tasche mit verpackten Weihnachtsgeschenken gefunden. Diese befindet sich nun auf der Wache in der Heßlinger Straße 27. Wer den weiteren Inhalt der Tasche benennen kann, darf die Fundsache hier in Empfang nehmen. Damit es an Heilgabend keine Tränen gibt.... Wir sind rund um die Uhr für Sie da !

