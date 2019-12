Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit verletzter Person - Kradfahrer leicht verletzt

Unna (ots)

Am 20.12.2019 (Fr.), gegen 12.30 Uhr, befuhr eine 40jährige Fahrzeugführerin aus Kamen die Hammer Straße in Fahrtrichtung Unna. Als sie in den Kreisverkehr Hammer Straße / Gießerstraße einfahren wollte, übersah sie den bevorrechtigten 16jährigen Kradfahrer aus Kamen, welcher sich im Kreisverkehr befand. Bei der Kollision der Fahrzeuge stürzte der Kradfahrer zu Boden. Hierbei verletzte sich der 16jährige leicht. Er musste einem Krankenhaus zur ambulanten Behandlung zugeführt werden. Während der Dauer der Verkehrsunfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Insgsamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

