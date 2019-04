Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen- Kontrolle mit Folgen

Sonntagnacht nahm die Polizei einen 26- Jährigen in Warthausen fest.

Gegen 00 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Suzuki in der Ehinger Straße. Eine Streife der Polizei bemerkte den Suzuki. Er war viel zu schnell unterwegs. Die Beamten holten das Fahrzeug ein und kontrollierten es. Bei der Kontrolle rochen die Beamten Alkohol. Ein Test bestätigte, dass der Fahrer zu viel davon getrunken hatte. Ein anderer Test zeigte, dass er auch Drogen genommen hatte. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Ein Arzt nahm ihm Blut ab. Am Auto hatte der 26-Jährige entstempelte Kennzeichen angebracht. Das Fahrzeug war weder zugelassen noch versichert. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten fest, dass ein Haftbefehl wegen Beleidigung vorliegt. Die Polizei brachte ihn ins Gefängnis. Ihn erwarten mehrere Anzeigen.

