Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Betrunkener Autofahrer

Zeugen meldeten der Polizei am Sonntag einen betrunkenen Autofahrer in Königsbronn.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr sah ein Zeuge einen vermeintlich betrunkenen Audi-Fahrer in der Springenstraße. Er informierte die Polizei. Wenige Minuten später sah eine Polizeistreife den Audi an der Wohnanschrift des Fahrzeughalters stehen sehen. Der Fahrer, ein 25-Jähriger, war schnell gefunden. Die Beamten rochen Alkohol bei dem Mann. Ein Alkoholtest brachte Gewissheit. Er hatte deutlich zu viel getrunken. In einem Krankenhaus nahm ein Arzt Blut ab. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er sieht nun einer Anzeige entgegen.

Hinweis der Polizei: Alkohol hat einen erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit von Verkehrsteilnehmern. Gerade deshalb ist bei schweren Verkehrsunfällen häufig Alkohol im Spiel. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

+++++++0699989

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell