Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) - Brand in städtischem Gebäude; Polizei untersucht Brand in der Stadthalle Biberach

Ulm (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist in der Stadthalle Biberach ein Feuer ausgebrochen. Kurz vor 04 Uhr morgens löste die Brandmeldeanlage des öffentlichen Gebäudes aus und verhinderte auf diese Art Schlimmeres. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Biberach schlug aus dem Untergeschoß Rauch entgegen. Die Feuerwehr hatte aber den lokal begrenzten Brand sehr schnell unter Kontrolle. Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Stadthalle. Der Sachschaden summiert sich auf mehrere tausend Euro. Spezialisten der Kriminalpolizei Ulm waren noch am Sonntagvormittag am Brandort und untersuchten diesen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Brand in der Stadthalle gelegt wurde. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu laufen noch.

