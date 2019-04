Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: Zu schnell in die Kurve

Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt

(UL) Blaustein (ots)

Am Freitag, kurz nach 13:00 Uhr, fuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Mazda auf der Kreisstraße von Pappelau in Richtung Markbronn. Für die langgezogene Rechtskurve war seine Geschwindigkeit zu hoch, weshalb er auf den linken Grünstreifen kam. Im weiteren Verlauf prallte das Auto gegen einen Abwasserschacht aus Beton, überschlug sich und blieb im angrenzenden Acker liegen. Der schwer verletzte Fahrer war eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Der Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Im Einsatz waren neben dem Hubschrauber des ADAC die Feuerwehren aus Ulm und Blaustein, sowie ein RTW. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer

Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(0691147)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell