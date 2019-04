Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Alkoholisierter Autofahrer versteckt sich unter einem Auto

Ulm (ots)

Ein 32-jähriger Opelfahrer befuhr am frühen Samstagabend den Regerweg und streifte beim Wenden eine Hausfassade. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle und parkte sein Fahrzeug in der Nähe. Eine Zeugin des Unfalles zeigte Zivilcourage, verfolgte den Unfallfahrer und sprach ihn auf den Vorfall hin an. Dieser jedoch lief davon und versteckte sich in einem nahe gelegenen Haus. Dort konnte er von der Polizei in der Tiefgarage, unter einem Auto liegend, versteckt aufgefunden worden. Der alkoholisierte Mann musste Blut und seinen Führerschein abgeben. Es erwartet ihn zudem ein Strafverfahren.

