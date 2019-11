Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mountainbike aufgefunden

Bild-Infos

Download

33034 Brakel (ots)

Auf dem Radweg zwischen Erkeln und Hembsen ist am 22.10.2019 ein schwarzes Mountainbike der Marke Zündapp, Modell 365 moveable all year 2.0, mit einer 21-Gang-Kettenschaltung, aufgefunden worden. Bislang konnte der Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden. Eigentümer und Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei in Höxter zu wenden./he

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 962 1520

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell