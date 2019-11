Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

37671 Höxter (ots)

In der Lönsstraße ist ein Toyota Yaris durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden. Der Verursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Toyota stand in der Zeit von Samstag, 02.11.2019, 19:30 Uhr, bis Mittwoch, 06.11.2019, 11:30 Uhr, in Richtung stadteinwärts, zwischen den Straßen Beckhausstraße und Adolf-Kolping-Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt 1500 Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Höxter, Tel. 05271-9620, zu melden./he

