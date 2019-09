Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall zwischen Quad und Pkw auf der BAB 39

Braunschweig (ots)

Salzgitter, BAB 39 31.08.2019, 06.16 Uhr

Der Fahrer eines Quads wurde schwer verletzt, als es beim Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß mit einem Skoda kam. Der Fahrer des Autos war alkoholisiert.

Am Samstagmorgen befuhr ein 29-jähriger Fahrer eines Quads die A 39 in Richtung Norden. In Höhe der Anschlussstelle Salzgitter-Nord wechselte er auf den linken Fahrstreifen, um einen Lkw zu überholen. Mit einem von hinten heranfahrenden Skoda kam es dann trotz eines eingeleiteten Ausweichmanövers zum Zusammenstoß, bei dem der Quad-Fahrer verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt wurde.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizeibeamten, die mit der Unfallaufnahme betraut waren, stellten bei dem 28-jährigen Fahrer des Pkw Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholisierung von über 1 Promille.

Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und zudem bis auf Weiteres untersagt, fahrerlaubnispflichtige Fahrzeuge zu führen.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols und fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell